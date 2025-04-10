Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет в смешанном формате

«В этом году, в год 80-летия Победы, 9 мая 2025 года, “Бессмертный полк” пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие “Бессмертного полка” вновь украсит улицы и площади наших городов», — сказала Цунаева на пресс-конференции в Международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».