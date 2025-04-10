Главе ГК «Госстрой» Кириллу Бадикову и его сообщникам в Уфе вынесли приговор за аферу в 2,3 млрд рублей

Октябрьский районный суд Уфы дал главе ГК 5,5 лет колонии общего режима и назначил штраф в миллион рублей, а двум его сообщникам — условные сроки лишения свободы на 4 и 3 года с испытательными сроками на 3 и 2,5 года, а также штрафы 500 и 800 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу еще не вступил.