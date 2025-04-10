Главе ГК «Госстрой» Кириллу Бадикову и его сообщникам в Уфе вынесли приговор за аферу в 2,3 млрд рублей

В Уфе главе группы компаний «Госстрой» Кириллу Бадикову и его сообщникам вынесли приговор. Об этом рассказали сотрудники объединенной пресс-службы судов Башкирии, а также прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии правоохранителей, фактический глава группы компаний «Госстрой» Кирилл Бадиков вступил в преступный сговор гендиректором «Башнафтатранса», а также финансовым директором «Госстрой-менеджмент» и «Башнафтатранс». Экс-депутатом, будучи фактическим руководителем компаний «Городские проекты», «Высотки», «Литер 4», «Зеленая роща» и ЖСК «Московский» через управляющую компанию «Госстрой-менеджмент» с целью хищения денег под видом продажи жилого и нежилого имущества заключил 1134 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилья и договоры паенакопления на строительство четырех домов в квартале жилого комплекса «Московский» в Кировском районе на общую сумму более 2,3 миллиардов рублей.
— Однако в последующем условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок соучастники не исполнили, а часть полученных денежных средств похитили и израсходовали по своему усмотрению, — сообщил СК.
Строительство объектов в настоящее время не завершено. Степень их готовности варьируется от 18 до 54 процентов. Сами же организации-застройщики признали банкротами, их включили в Федеральный реестр проблемных объектов. Почти 800 обманутым дольщиками и другим потерпевшим планируют выплатить компенсацию.
В отношении Кирилла Бадикова и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». На их имущество и недостроенные объекты наложили арест на сумму 1,8 миллиардов рублей.
Более тысячам дольщиков выплатили компенсацию на сумму более чем четыре миллиарда рублей.
Октябрьский районный суд Уфы дал главе ГК 5,5 лет колонии общего режима и назначил штраф в миллион рублей, а двум его сообщникам — условные сроки лишения свободы на 4 и 3 года с испытательными сроками на 3 и 2,5 года, а также штрафы 500 и 800 тысяч рублей соответственно. Приговор в законную силу еще не вступил.
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