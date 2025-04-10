Индекс старения увеличился в Казахстане

«В 2024 году индекс старения в Казахстане составил 31,1, что на 1,6 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим годом (29,5 в 2023 году). Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится 31,1 человек в возрасте 65 лет и старше».