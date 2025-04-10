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Индекс старения увеличился в Казахстане

В Бюро национальной статистики проинформировали, что индекс старения в Казахстане за год увеличился на 1,6 процентных пункта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Соответствующие статданные были опубликованы сегодня, 10 апреля 2025 года, в Telegram-канале бюро:

«В 2024 году индекс старения в Казахстане составил 31,1, что на 1,6 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим годом (29,5 в 2023 году). Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет приходится 31,1 человек в возрасте 65 лет и старше».

В разрезе регионов самый высокий уровень зафиксирован в Северо-Казахстанской области — 78,1, далее следуют Восточно-Казахстанская (76) и Костанайская области (66,4).

Наименьший индекс старения в Мангистауской области, где на 100 детей приходится 15,2 гражданина старше 65 лет. Также низкие значения зафиксированы в Туркестанской области (15,9) и Шымкенте (16,1).

«Индекс старения в городской местности выше, чем в сельской, — 33,4 и 27,5 соответственно», — отметили в бюро.

Индекс старения — показатель возрастного состава населения, характеризующий число лиц пожилого возраста на 100 детей. Рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 65 лет и старше к численности населения в возрасте 0−14 лет.