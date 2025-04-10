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Предприниматель из Ростовской области подменил срок годности мяса

В Егорлыкском районе предприниматель переоформил документы, чтобы «продлить» срок годности мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Егорлыкском районе Ростовской области сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение, связанное с изменением сроков годности продукции. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Как оказалось, предприниматель переоформил производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ на мясо птицы. И в нем изменил дату производства и переработки. Такое нарушение могло привести к выпуску в оборот некачественного продукта. Так как определить точную дату истечения срока годности было уже невозможно.

В итоге предпринимателю направили предупреждение, а еще объявили предостережение и аннулировали фальшивые документы.