Предприниматель из Ростовской области подменил срок годности мяса

В Егорлыкском районе Ростовской области сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение, связанное с изменением сроков годности продукции. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Как оказалось, предприниматель переоформил производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ на мясо птицы. И в нем изменил дату производства и переработки. Такое нарушение могло привести к выпуску в оборот некачественного продукта. Так как определить точную дату истечения срока годности было уже невозможно.
В итоге предпринимателю направили предупреждение, а еще объявили предостережение и аннулировали фальшивые документы.