Предприниматель из Ростовской области подменил срок годности мяса

Как оказалось, предприниматель переоформил производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ на мясо птицы. И в нем изменил дату производства и переработки. Такое нарушение могло привести к выпуску в оборот некачественного продукта. Так как определить точную дату истечения срока годности было уже невозможно.