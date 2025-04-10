Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ

«Что мы видим — 92% заявляют о том, что им важно гордиться своей страной. Запрос или потребность в гордости отчетливо выражены. При этом мы фиксируем, что оснований для гордости становится все больше: 62% россиян в ходе общероссийского опроса заявили нам, что за последний год они стали больше гордиться Россией», — сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на тему «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».