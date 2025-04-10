Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Абсолютное большинство (92%) россиян заявили, что им важно гордиться своей страной, 62% респондентов за последний год стали сильнее гордиться Россией, сообщил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«Что мы видим — 92% заявляют о том, что им важно гордиться своей страной. Запрос или потребность в гордости отчетливо выражены. При этом мы фиксируем, что оснований для гордости становится все больше: 62% россиян в ходе общероссийского опроса заявили нам, что за последний год они стали больше гордиться Россией», — сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на тему «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».
Он отметил, что в качестве основных объектов гордости респонденты выделяют богатство и историю России, достижения страны, геополитику, а также российский народ в целом и его качества. Однако, по словам Мамонова, гордость россияне испытывают не только за прошлое страны.
«Гордость это и про будущее и про развитие страны. К примеру, 68% россиян заявили о том, что Россию можно сегодня отнести к числу ведущих технологических стран мира… На первом месте (среди сфер, где Россия занимает лидирующие позиции — ред.) военные технологии (55%), на втором — атомная энергетика (52%), третье — это космические технологии (37%)», — добавил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ.
Почти половина (48%) опрошенных считают, что современная российская наука находится на подъеме, совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. Кроме того, 68% респондентов считают, что Россия будет сильным и процветающим государством.