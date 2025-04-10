В Новосибирске начнут разработку спутников на орбиты до 300 км от Земли

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Разработку космических аппаратов для орбит около 200−300 км от поверхности Земли планируют начать в Новосибирске в течение года. Аппараты будут обладать особыми аэродинамическими свойствами для работы на низких орбитах, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель лаборатории перспективных космических разработок, проректор по научной работе и инновациям НГТУ Артур Отто.
«Если говорить об уникальности и интересных проектах — это осваивание низких орбит порядка 200−300 км. Эти орбиты сейчас не освоены, но это достаточно перспективное направление. Подходы к проектированию аппаратов, которые должны находиться на этих орбитах, совершенно другие», — сказал он.
Он уточнил, что пребывание на этих орбитах распространенных сейчас мини-спутников CubeSat для исследования космоса, имеющих габариты 10 10 10 см, невозможно. Вуз планируется сделать упор на спутники с новыми аэродинамическими характеристиками, которые позволят удерживать аппараты на орбите. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что разработку планируется начать в этом году.
Также в вузе планируют создать программно-аппаратный комплекс для объединения спутников, БПЛА и наземной инфраструктуры. Экспериментальный образец комплекса планируется представить уже в следующем году. Для этого в вузе создали научно-исследовательскую лабораторию перспективных космических разработок. В числе потенциальных партнеров лаборатории — Национальная технологическая инициатива, АО «Решетнев», РКК «Энергия».