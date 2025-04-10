В Новосибирске начнут разработку спутников на орбиты до 300 км от Земли

Он уточнил, что пребывание на этих орбитах распространенных сейчас мини-спутников CubeSat для исследования космоса, имеющих габариты 10 10 10 см, невозможно. Вуз планируется сделать упор на спутники с новыми аэродинамическими характеристиками, которые позволят удерживать аппараты на орбите. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что разработку планируется начать в этом году.