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В Новосибирске начнут разработку спутников на орбиты до 300 км от Земли

Аппараты будут обладать особыми аэродинамическими свойствами для работы на низких орбитах, сообщил руководитель лаборатории перспективных космических разработок, проректор по научной работе и инновациям НГТУ Артур Отто.

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Разработку космических аппаратов для орбит около 200−300 км от поверхности Земли планируют начать в Новосибирске в течение года. Аппараты будут обладать особыми аэродинамическими свойствами для работы на низких орбитах, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель лаборатории перспективных космических разработок, проректор по научной работе и инновациям НГТУ Артур Отто.

«Если говорить об уникальности и интересных проектах — это осваивание низких орбит порядка 200−300 км. Эти орбиты сейчас не освоены, но это достаточно перспективное направление. Подходы к проектированию аппаратов, которые должны находиться на этих орбитах, совершенно другие», — сказал он.

Он уточнил, что пребывание на этих орбитах распространенных сейчас мини-спутников CubeSat для исследования космоса, имеющих габариты 10 10 10 см, невозможно. Вуз планируется сделать упор на спутники с новыми аэродинамическими характеристиками, которые позволят удерживать аппараты на орбите. В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что разработку планируется начать в этом году.

Также в вузе планируют создать программно-аппаратный комплекс для объединения спутников, БПЛА и наземной инфраструктуры. Экспериментальный образец комплекса планируется представить уже в следующем году. Для этого в вузе создали научно-исследовательскую лабораторию перспективных космических разработок. В числе потенциальных партнеров лаборатории — Национальная технологическая инициатива, АО «Решетнев», РКК «Энергия».