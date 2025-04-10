Из Омска на Байкал можно будет улететь три раза в неделю

Из Омска в Иркутскую область можно будет улететь компанией S7 Airlines. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Вылет из Омска запланирован на 13:05, прибытие в Иркутск — в 18:05. Удобное дневное время позволяет легко стыковать рейсы с другими направлениями на Дальний Восток и в Китай.
Также с 30 марта из Омска открыты дополнительные рейсы в Уфу. Их выполняет по понедельникам и четвергам авиакомпания «Азимут». Также запланированы рейсы по маршрутам Казань—Тобольск—Омск—Тобольск—Казань.
Увеличивается и количество авиарейсов в Сочи. До конца октября они будут ежедневными, полеты по маршруту Омск—Сочи будут осуществлять сразу четыре авиакомпании.
Подробнее про летнее расписание Омского аэропорта мы писали тут.