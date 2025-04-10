«Бессмертный полк» пройдет во всех школах и колледжах, сообщил Кравцов

«Акция “Бессмертный полк” состоится во всех школах и колледжах нашей страны. Она пройдет в смешанных форматах, там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате», — сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».