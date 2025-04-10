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«Бессмертный полк» пройдет во всех школах и колледжах, сообщил Кравцов

Кравцов: Бессмертный полк пройдет в школах и колледжах РФ в смешанном формате.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. «Бессмертный полк» пройдет во всех школах и колледжах России в смешанном формате, где позволит ситуация — акцию проведут в традиционном формате, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Акция “Бессмертный полк” состоится во всех школах и колледжах нашей страны. Она пройдет в смешанных форматах, там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате», — сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Он добавил, что в прошлом году в акции приняло участие 10 миллионов школьников. «Надеемся, что в этом году их количество станет больше», — заключил Кравцов.