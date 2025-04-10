Продажу алкоголя по воскресеньям предлагают запретить нижегородские власти

Министерство экономического развития вынесло на общественное обсуждение обновленный вариант законопроекта об ограничении продажи алкоголя. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его основная цель — сократить уровень потребления алкогольной продукции, особенно крепких спиртных напитков, снизить показатели заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности, связанных с алкоголем, а также способствовать увеличению продолжительности здоровой жизни населения.
В регионе планируется запретить продажу алкоголя в розницу:
• по воскресеньям полностью,
• по субботам — с полуночи до 10:00 и с 16:00 до конца дня,
• в будние дни — с 20:00 до 14:00 следующего дня. (Исключение — алкоголь, продаваемый в кафе, ресторанах и магазинах беспошлинной торговли.).
В это время нельзя будет демонстрировать алкогольную продукцию в торговых залах.
Ее также нельзя будет размещать и продавать в прикассовой зоне магазинов, если это не специализированный магазин или не специально выделенное место для продажи алкоголя.
Оценка регулирующего воздействия продлится до 8 мая.
Отметим, что в декабре 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе будут установлены новые ограничения по продаже алкогольной продукции. Предыдущий вариант законопроекта отправили на доработку.