Глава Палаты представителей Сергеенко сказал, где нужно строить жилье в Беларуси

Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко сказал, где нужно строить жилье в Беларуси, сообщает БелТА.
Сергеенко во время семинара-совещания «О концепции государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2030 года» заметил, что президент Беларуси неоднократно подчеркивал: жилье — это не просто квадратные метры, на просто стены над головой.
По словам председателя Палаты представителей, жилье представляет из себя основу стабильности и благополучия в каждой семье. Кроме того, это также условие для реализации потенциала белорусов, важный элемент социальной справедливости.
— Строить надо там, где есть потребность в кадрах, — заявил Игорь Сергеенко.
Тем временем Министерство ЖКХ сказало, что 569 тысяч семей стоят в очереди на жилье в Беларуси.
Ранее депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны, новые ЖК нацелят эффективную застройку сформированных микрорайонов.
Вместе с тем мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».