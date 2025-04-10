В Беларуси введена новая медицинская специальность

Данный специалист должен обладать необходимыми знаниями и навыками не только в области медицинской реабилитации, но и в физиотерапии и лечебной физкультуре.
Врач физической и реабилитационной медицины будет организовать, проводить и контролировать процесс реабилитации пациентов при остром развитии заболевания, а также при хроническом течении болезни, при наличии нарушений функций органов и систем организма.
Ранее этой работой занимались разные специалисты: врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-специалист по профилю оказываемой медпомощи.