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В Беларуси введена новая медицинская специальность

В Республике Беларусь постановлением Министерства здравоохранения от 27 марта № 32 вводится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Источник: ОНТ

Данный специалист должен обладать необходимыми знаниями и навыками не только в области медицинской реабилитации, но и в физиотерапии и лечебной физкультуре.

Врач физической и реабилитационной медицины будет организовать, проводить и контролировать процесс реабилитации пациентов при остром развитии заболевания, а также при хроническом течении болезни, при наличии нарушений функций органов и систем организма.

Ранее этой работой занимались разные специалисты: врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-специалист по профилю оказываемой медпомощи.