Казанцев приглашают на апрельские ярмарки вакансий и дни работодателя

В апреле Центр занятости населения Казани проведет шесть мероприятий для помощи в трудоустройстве. Жителей ждут дни работодателя и ярмарки вакансий во всех районах города. Посетителям представят информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях различных районов Казани.