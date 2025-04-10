Казанцев приглашают на апрельские ярмарки вакансий и дни работодателя

В апреле Центр занятости населения Казани проведет шесть мероприятий для помощи в трудоустройстве. Жителей ждут дни работодателя и ярмарки вакансий во всех районах города. Посетителям представят информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях различных районов Казани.
Ближайший день работодателя состоится 11 апреля. Жителей Советского района будут ждать по адресу: ул. Рихарда Зорге, 102. Телефон для справок: +7 (843)560−88−98. Также принимаются обращения по электронной почте cznkazan.sovet@tatar.ru.
Жителям Вахитовского и Приволжского районов помогут трудоустроиться 16 апреля. Ярмарка вакансий пройдет в филиале Центра занятости населения, расположенном по адресу: ул. Рихарда Зорге, 102. Дополнительную информацию можно уточнить по электронной почте cznkazan.vahpriv@tatar.ru и по телефону: +7 (843)205−54−53.
17 апреля мини-ярмарка вакансий состоится в филиале по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам. Всех желающих будут ждать по адресу: ул. Гагарина, 46. Консультации ведутся по электронной почте cznkazan.aviansav@tatar.ru и телефону: +7 (843)598−10−81.
Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и фестиваль профессий развернется 18 апреля. Всех желающих будут ждать с 10:00 до 14:00 в КСК «УНИКС» по адресу: ул. Профессора Нужина.
Жители Кировского и Московского районов смогут получить консультацию от специалистов на ярмарке вакансий 23 апреля. Соискатели смогут обратиться за помощью в трудоустройстве по адресу: ул. Гагарина, 46. Консультации проводятся по электронной почте cznkazan.moskir@tatar.ru и телефону: +7 (843)564−58−72.
Завершающая мини-ярмарка вакансий состоится в филиале по Советскому району, расположенном по адресу: ул. Р. Зорге, 102. За разъяснениями можно обратиться по электронной почте cznkazan.sovet@tatar.ru или по телефону: +7 (843)205−54−53.
Все мероприятия пройдут с 10:00 до 12:00, уточнили в пресс-службе ведомства.