День рождения ММО, «Вертинский» и «Балтика»: афиша Калининграда на выходные

В субботу, 12 апреля, Музей-заповедник «Музей Мирового океана» отметит своё 35-летие. В день рождения музей подготовил специальную программу (0+). «По-особенному встретит в этот день посетителей Набережная исторического флота: торжественным маршем пройдут гости праздника, чествуя суда музейной флотилии под сопровождение духового оркестра Дважды Краснознаменного Балтийского флота. На сцене “под волной” экспозиционного корпуса “Планета Океан” прозвучат музыкальные номера, состоятся выступления творческих коллективов, — говорится в программе мероприятия. — День рождения музея совпадает со знаменательным денем в истории нашей страны — когда полёт советского космонавта открыл человечеству новую эру — космическую. К этому событию приурочены тематические лекции: “Хроники космической гавани”, “Космический флот Советского Союза — из глубин океана в бездны космоса”». Ярким завершающим штрихом праздника станет световое шоу на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев».