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Депутат сказал, что Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья

Депутат сделал заявление о реновации жилья в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Депутат сказал, что Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья. Подробности рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Сергей Казачок, сообщает Sputnik.by.

По его словам, реновация жилья в Беларуси будет направлена на то, чтобы постепенно убрать малоэтажную застройку 1950 — 1970-х годов.

— Это новое направление у нас в республике. Это опыт Российской Федерации, — заявил Казачок.

Он добавил, что также речь идет и про снос малоэтажных панельных домов, не отвечающих требованиям по уровню комфорта. Вместе с тем зампредседателя уточнил, что реновация в первую очередь коснется именно сноса старого жилья и с использованием инженерных сетей — «на строительство нового жилья, которое будет отвечать полностью требованиям населения именно в том комфортном жилье, которое необходимо».

По его словам, уже в ближайшее время будет разрабатываться программа, связанная с реновацией жилья. Казачок обратил внимание, что определят районы, где дома будут подлежать сносу и где будут возводиться новые кварталы.

Кроме того, депутат сказал: предполагается, что реновация окажется «уплотнением, но с улучшением условий проживания». Он пояснил, что в том случае, если жильцы не согласятся выселятся, то есть на указанный случай механизм.

Казачок отметил, что, когда существует необходимость в сносе жилья, в том числе и одноэтажных домов, то жильцам предлагают или компенсацию, или же предоставление жилья, «опять же в собственность в новых построенных домах».

Вместе с тем он подчеркнул, что реновация будет более масштабной, чем снос старого жилья и строительство нового, которые есть сейчас.

Ранее мы узнали, что известно о реновации жилья в Беларуси, какие дома не попадут под капремонт и что построят на их месте.

Кстати, глава Палаты представителей Сергеенко сказал, где нужно строить жилье в Беларуси.

А еще в Минске самый дорогой проездной стоит 113,97 рубля после подорожания.