Депутат сказал, что Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья. Подробности рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Сергей Казачок, сообщает Sputnik.by.
По его словам, реновация жилья в Беларуси будет направлена на то, чтобы постепенно убрать малоэтажную застройку 1950 — 1970-х годов.
— Это новое направление у нас в республике. Это опыт Российской Федерации, — заявил Казачок.
Он добавил, что также речь идет и про снос малоэтажных панельных домов, не отвечающих требованиям по уровню комфорта. Вместе с тем зампредседателя уточнил, что реновация в первую очередь коснется именно сноса старого жилья и с использованием инженерных сетей — «на строительство нового жилья, которое будет отвечать полностью требованиям населения именно в том комфортном жилье, которое необходимо».
По его словам, уже в ближайшее время будет разрабатываться программа, связанная с реновацией жилья. Казачок обратил внимание, что определят районы, где дома будут подлежать сносу и где будут возводиться новые кварталы.
Кроме того, депутат сказал: предполагается, что реновация окажется «уплотнением, но с улучшением условий проживания». Он пояснил, что в том случае, если жильцы не согласятся выселятся, то есть на указанный случай механизм.
Казачок отметил, что, когда существует необходимость в сносе жилья, в том числе и одноэтажных домов, то жильцам предлагают или компенсацию, или же предоставление жилья, «опять же в собственность в новых построенных домах».
Вместе с тем он подчеркнул, что реновация будет более масштабной, чем снос старого жилья и строительство нового, которые есть сейчас.
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