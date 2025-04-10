Депутат сказал, что Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья

Он добавил, что также речь идет и про снос малоэтажных панельных домов, не отвечающих требованиям по уровню комфорта. Вместе с тем зампредседателя уточнил, что реновация в первую очередь коснется именно сноса старого жилья и с использованием инженерных сетей — «на строительство нового жилья, которое будет отвечать полностью требованиям населения именно в том комфортном жилье, которое необходимо».