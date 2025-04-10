Движение ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде

Движение транспорта ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения будут действовать с 22:00 11 апреля до 14:00 12 апреля в районе дома № 31У по улице Коминтерна (вблизи кольцевой развязки).
Автомобилистам предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами по прилегающим улицам. Специалисты рекомендуют ознакомиться со схемой движения, проявить повышенную внимательность и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.