В Самаре хотят штрафовать перевозчиков за получасовые опоздания на маршрутах

Перевозчиков в Самарской области могут начать штрафовать за длительные опоздания и значительные отклонения от маршрута. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Инициатором является депутат Максим Гусейнов. Он предлагает внести коррективы в закон об организации регулярных перевозок.
— Рейс считается невыполненным при опоздании транспортного средства на 30 минут и более, — говорится в законопроекте.
Также предлагается признавать невыполненными рейс, если он отклонился от маршрута на 100 метров и более, если транспорт выехал раньше положенного. За это перевозчиков могут штрафовать. При этом, если причиной опозданий или отклонений станет авария, плохая погода, технические сбои или ЧС, то санкции к перевозчику применять не будут.
Законопроект внесли на рассмотрение 9 апреля. Если его утвердят, то изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.