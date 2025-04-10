В Самаре хотят штрафовать перевозчиков за получасовые опоздания на маршрутах

Также предлагается признавать невыполненными рейс, если он отклонился от маршрута на 100 метров и более, если транспорт выехал раньше положенного. За это перевозчиков могут штрафовать. При этом, если причиной опозданий или отклонений станет авария, плохая погода, технические сбои или ЧС, то санкции к перевозчику применять не будут.