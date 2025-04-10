Мэр Красноярска проинспектировал строительство садика в Покровском

У себя в телеграм-канале глава города сообщил, что объект на старте столкнулся со сложностями. Потребовались дополнительные согласования по проекту, это привело к отставанию от сроков. Сейчас подрядчик постепенно выравнивает ситуацию. Идет монтаж панелей каркаса здания, перекрытий, перегородок. Владислав Логинов поручил заказчику тщательно контролировать все этапы, при сохранении темпа летом можно будет приступать к благоустройству.
Мэр напомнил, что к 400-летию Красноярска в Покровском также обновят сквер Чернышевского. Работы пройдут в 2025 году.
«Отдельно нужно рассмотреть вопрос создания визит-центра. Свои предложения представили жители, сегодня еще раз по ним сверились. Вовлекать красноярцев в обсуждение проектов юбилея города — одна из задач, которую ставит губернатор Михаил Котюков. Эту практику продолжим применять и дальше», — отметил мэр.
Напомним, ранее в Красноярском крае выделили деньги на ремонт стадиона «Спутник». Спортивный объект полностью приведут в порядок, там планируют обновить поле для футбола и регби, обустроить беговые дорожки и секторы для легкой атлетики, а также отремонтировать зрительские трибуны и наладить освещение.