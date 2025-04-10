Мэр Красноярска проинспектировал строительство садика в Покровском

У себя в телеграм-канале глава города сообщил, что объект на старте столкнулся со сложностями. Потребовались дополнительные согласования по проекту, это привело к отставанию от сроков. Сейчас подрядчик постепенно выравнивает ситуацию. Идет монтаж панелей каркаса здания, перекрытий, перегородок. Владислав Логинов поручил заказчику тщательно контролировать все этапы, при сохранении темпа летом можно будет приступать к благоустройству.