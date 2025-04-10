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Минпросвещения РФ совместно с Музеем Победы проведет акцию «Стена памяти»

Министерство просвещения РФ проведет совместно с Музеем Победы акцию «Стена памяти» в учебных заведениях. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы совместно с Музеем Победы проведем во всех музеях, школьных музеях акцию “Стена памяти”. Соответствующие мероприятия пройдут во всех школьных музеях, а также во всех школах», — сказал Кравцов.

Он также отметил, что в местах, где по каким-либо причинам нет школьного музея, будут размещены изображения в рамках акции.

«Акция “Стена памяти” будет проходить, и будет соответствующее оформление в школах, колледжах и детских садах. Система образования готова и к участию в акции “Бессмертный полк” и к празднованию Великой Победы», — заключил Кравцов.

Главная задача акции — увековечить подвиг героев Великой Отечественной войны, сохранить память о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений.