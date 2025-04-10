В Вихоревке восстанавливают лес после прошлогодних пожаров

В Братске и районе 6 мая 2024 года произошло 29 пожаров — тогда пламя охватило восемь садоводств и окраину города Вихоревки. В итоге было уничтожено 725 строений и построек, а огонь перекинулся на лес. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, сейчас рабочие завершают уборку сгоревших деревьев на площади 92,5 гектара, после чего можно будет приступать к восстановлению леса. С 18 апреля приступят к созданию минерализованных полос, они предотвратят распространение пламени, если вдруг опять разгорится пожар.