Бывшего главного архитектора Азова осудили за взятку

Бывшему главному архитектору Азова вынесли приговор. Женщину обвиняли в получении взятки. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.
Следствие установило, что подозреваемая пыталась получить скидку в один миллион и 400 тысяч от застройщика на покупку квартиры в жилом комплексе. А взамен обещала выдать разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажки. Также было установлено, что женщина уже получала взятку от генерального директора той же строительной фирмы. Тогда застройщик незаконно сделал ремонт в квартире матери архитектора. И в «благодарность» обвиняемая выдала разрешение на строительство ЖК.
Суд признал азовчанку виновной. И назначил ей наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы. Еще бывшему главному архитектору придется заплатить штраф, который в два раза больше взятки. Приговор в законную силу еще не вступил.