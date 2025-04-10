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Бывшего главного архитектора Азова осудили за взятку

В Ростовской области бывший главный архитектор хотела получить скидку в 1,4 млн на покупку квартиры, но попала под следствие.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему главному архитектору Азова вынесли приговор. Женщину обвиняли в получении взятки. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Следствие установило, что подозреваемая пыталась получить скидку в один миллион и 400 тысяч от застройщика на покупку квартиры в жилом комплексе. А взамен обещала выдать разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажки. Также было установлено, что женщина уже получала взятку от генерального директора той же строительной фирмы. Тогда застройщик незаконно сделал ремонт в квартире матери архитектора. И в «благодарность» обвиняемая выдала разрешение на строительство ЖК.

Суд признал азовчанку виновной. И назначил ей наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы. Еще бывшему главному архитектору придется заплатить штраф, который в два раза больше взятки. Приговор в законную силу еще не вступил.