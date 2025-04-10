Бывшего главного архитектора Азова осудили за взятку

Следствие установило, что подозреваемая пыталась получить скидку в один миллион и 400 тысяч от застройщика на покупку квартиры в жилом комплексе. А взамен обещала выдать разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажки. Также было установлено, что женщина уже получала взятку от генерального директора той же строительной фирмы. Тогда застройщик незаконно сделал ремонт в квартире матери архитектора. И в «благодарность» обвиняемая выдала разрешение на строительство ЖК.