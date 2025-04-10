В России создали базу данных для раннего выявления кардиозаболеваний у женщин

«Ученые зарегистрировали патент на базу данных, отражающую медицинские показатели женщин 40 лет и старше, полученные при обзорной маммографии в рамках диспансеризации. На основе полученных данных планового обследования молочных желез стало возможным обнаружение первых признаков заболеваний сосудов и сердца. Предложен уникальный алгоритм, позволяющий оценить сердечно-сосудистый риск у женщин», — говорится в сообщении.