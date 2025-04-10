В Краснодаре снесли незаконную трехэтажную гостиницу в районе Ростовского шоссе

Мэрия Краснодара совместно со службой судебных приставов добилась сноса незаконно построенной гостиницы в районе улицы Ростовское шоссе. Демонтаж произвели по иску управления муниципального контроля.
Установлено, что здание гостиницы и подсобные помещения были возведены без разрешительной документации и с нарушением всех действующих строительных норм и правил. Земельный участок, на котором располагался объект, предназначался для садоводства и огородничества.
Несколько лет назад управление муниципального контроля обнаружило незаконную гостиницу и инициировало судебный процесс. После многочисленных обжалований и судебных тяжб владельцу незаконного объекта пришлось снести здание вместе со всеми пристройками и подсобными помещениями по решению суда. Общая площадь строений превышала тысячу квадратных метров.
«По поручению главы Краснодара ведём борьбу с незаконными постройками по всем направлениям — это и нестационарные объекты, и рекламные конструкции, и капитальные строения», — сказал и.о. начальника управления муниципального контроля Максим Рубанов.
В 2024 году в Краснодаре демонтировали 80 самостроев и 599 временных строений. Также в городе убрали 821 незаконную рекламную конструкцию.
Ранее судостроительная корпорация опровергла сообщения о намерении возвести гостиницу в Сочи стоимостью 6,2 миллиарда рублей.