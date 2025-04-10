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В Омске барабанщик группы «Чайф» попал в больницу, на концерте его заменил сын

Музыкант продолжает лечение в родном городе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске едва не оказалось под угрозой срыва выступление группы «Чайф» — музыканты приехали в наш город в рамках юбилейного гастрольного тура.

Как сообщил лидер группы Владимир Шахрин, ночью перед концертом барабанщику Валерию Северину внезапно стало плохо.

«Вызвали скорую, она увезла его в больницу. В больнице с достаточно высокой температурой, осложнениями стало понятно, что он не сможет играть», — рассказал Владимир Шахрин на официальной странице группы «Вконтакте».

Концерт спас сын заболевшего барабанщика Глеб. Он тут же сел в машину и уже вечером приехал из Екатеринбурга в Омск, заменив за барабанами Валерия Северина.

Шахрин поблагодарил омских медиков за помощь и сообщил, что Северин-старший до сих пор находится под наблюдением врачей, но уже в родном Екатеринбурге. В течение двух-трех недель за барабанной установкой по-прежнему будет сидеть его сын.