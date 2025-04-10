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В Анапе появится православная гимназия

АНАПА, 10 апреля, ФедералПресс. Мэр Анапы Василий Швец осмотрел строительство православной гимназии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Учебное заведение на 120 мест появится на территории Крещенского парк», — сообщает мэрия.

Внутри двухэтажного здания будут располагаться уютные учебные классы, актовый зал, столовая и пищеблок. Будут учтены меры антитеррористической защищённости, предусмотрена спортплощадка. Сейчас активно идут отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

Уроки будут проводиться по федеральным государственным образовательным стандартам, особый акцент сделают на обучении и воспитании детей на основах православной веры. Открыть гимназию планируется 1 сентября.