В Анапе появится православная гимназия

Внутри двухэтажного здания будут располагаться уютные учебные классы, актовый зал, столовая и пищеблок. Будут учтены меры антитеррористической защищённости, предусмотрена спортплощадка. Сейчас активно идут отделочные работы и монтаж инженерных сетей.