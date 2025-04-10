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В школах Башкирии в мае вместо звонков будут звучать песни военных лет

В мае в школах вместо звонков будут звучать песни военных лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу минпросвещения России Сергея Кравцова.

Источник: Башинформ

«В рамках проекта “Музыка вместо звонка” в школах в мае будет звучать музыка из песен о Великой Отечественной войне», — сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению акции «Бессмертный полк» в 2025 году.

Министр также добавил, что урок «Разговоры о важном» о Великой Отечественной войне пройдет во всех школах страны 5 мая.

Сергей Кравцов также пояснил ситуацию с акцией «Бессмертный полк» в школах и колледжах.

«Акция “Бессмертный полк” состоится во всех школах и колледжах нашей страны. Она пройдет в смешанных форматах. Там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате. В прошлом году в акции участвовали 10 млн школьников. Надеемся, что в этом году их количество станет больше», — выразил он уверенность.