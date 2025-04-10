В школах Башкирии в мае вместо звонков будут звучать песни военных лет

«Акция “Бессмертный полк” состоится во всех школах и колледжах нашей страны. Она пройдет в смешанных форматах. Там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате. В прошлом году в акции участвовали 10 млн школьников. Надеемся, что в этом году их количество станет больше», — выразил он уверенность.