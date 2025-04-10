В Самарской области хотят создать портово-логистический хаб

В этом году в Самарской области будут работать 10 речных маршрутов. Сейчас речной флот региона составляют 19 судов, но скоро это число увеличится. В 2027 году для региона построят еще два круизных теплохода, анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. Развитие водного транспорта он обсуждал помощником президента РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым.