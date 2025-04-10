В этом году в Самарской области будут работать 10 речных маршрутов. Сейчас речной флот региона составляют 19 судов, но скоро это число увеличится. В 2027 году для региона построят еще два круизных теплохода, анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. Развитие водного транспорта он обсуждал помощником президента РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым.
— Это даст импульс туризму и повысит комфорт пассажиров, — отметил губернатор Самарской области.
Также на встрече обсудили и грузовые перевозки. Сейчас в речпортах Самарской области работают 18 буксирных судов, но их количество планируют увеличивать. Кроме того, в Самарской области хотят создать портово-логистический хаб.
В 2025 году новое судно будет возить пассажиров из Самары в Ширяево.