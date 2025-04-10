Власти Дона помогут Усть-Донецку с ремонтом краеведческого музея

Отметим, что стоимость ремонта помещений эксперты оценили в 15 млн рублей. Часть денег будут направлены на обновление въездных стел. Музейный комплекс будет состоять из экспозиций по казачьей культуре, современной истории, включая героев СВО, а также по традициям и быту региона.