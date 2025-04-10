Власти Дона помогут Усть-Донецку с ремонтом краеведческого музея

Власти Ростовской области окажут помощь Усть-Донецк с ремонтом краеведческого музея. Врио губернатора Юрий Слюсарь поддержал инициативу создания краеведческого музея в муниципалитете. Этот вопрос он обсудил во время встречи с главой муниципалитета Виктором Гуснаем. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.
— Ежегодно наш район принимает все больше туристов, но нам не хватает музейных площадок, которые бы полноценно рассказывали об истории и культурных традициях, — пояснил Виктор Гуснай.
Сегодня в Усть-Донецком районе есть только Раздорский этнографический музей-заповедник и восемь пришкольных музеев.
Отметим, что стоимость ремонта помещений эксперты оценили в 15 млн рублей. Часть денег будут направлены на обновление въездных стел. Музейный комплекс будет состоять из экспозиций по казачьей культуре, современной истории, включая героев СВО, а также по традициям и быту региона.
— В этом году району исполняется 60 лет — отличный повод создать такой музей, — отметил Юрий Слюсарь. — Эта земля богата историей, о которой нужно рассказывать и молодежи, и туристам.
Во время встречи главы также обсудили проблемы изношенных водопроводных сетей. Их износ составляет 70%. На их модернизацию необходимо выделить порядка четырех млрд рублей. Юрий Слюсарь дал поручение проработать этот вопрос с министерством ЖКХ и обсудить возможность включения проекта реконструкции в соответствующие областные и федеральныепрограммы.