В региональном главке МЧС рассказали, где в Красноярском крае ожидаются паводки

Так, на Енисее на сегодня кромка находится в 49 километрах от города Енисейска, что примерно на 80 километров ниже, чем год назад.
В региональном главке МЧС предупреждают, что на реке Чулым у села Новобирилюссы растет уровень воды. Ожидается затопление дороги Ачинск — Бирилюссы на 102-м км, других пониженных участков местности. Жителям рекомендуют поднять продукты и вещи из подвалов, обязательно очистить водоотводные каналы от мусора.
Сложная ситуация и на реке Большой Кемчуг в Козульском районе.
Уровни воды в этих территориях подошли к критическим отметкам и продолжают повышаться, рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по краю Роман Ветчинников.
Особых осложнений с угрозой жизни мы на данных территориях не ожидаем. Но силы для реагирования на чрезвычайные ситуации, обусловленные паводками, у нас определены и готовы к защите населения. В соответствии с планом на текущий год в субъекте у нас состав сил и средств определен в составе более 17 тысяч человек и 6000 единиц техники, — добавил Роман Ветчинников.
Также в Красноярском крае определен 391 пункт временного размещения общей вместимостью более 74 тысячи человек на случай угрозы для населения.
Роман Ветчинников отметил, что подтопление, которое произошло 19 марта в Минусинске, — это очень рано по среднегодовым показателям. Тем не менее с ситуацией службы справились оперативно.