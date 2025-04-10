В региональном главке МЧС рассказали, где в Красноярском крае ожидаются паводки

Особых осложнений с угрозой жизни мы на данных территориях не ожидаем. Но силы для реагирования на чрезвычайные ситуации, обусловленные паводками, у нас определены и готовы к защите населения. В соответствии с планом на текущий год в субъекте у нас состав сил и средств определен в составе более 17 тысяч человек и 6000 единиц техники, — добавил Роман Ветчинников.