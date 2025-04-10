На Екатеринбург обрушился ледяной дождь со снегом

Днем 10 апреля на Екатеринбург обрушился сильный ледяной дождь с мокрым снегом. Неблагоприятные погодные условия сняли корреспонденты «КП-Екатеринбург».
По данным синоптиков, такая погода сохранится до утра 11 апреля. Как сообщает уральский Гидрометцентр, ночью на севере на дорогах гололедица, на юге местами отложение мокрого снега на проводах.
— 11 апреля днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, +7°, — сообщили метеорологи.
Стоит отметить, что в ночь на 12 апреля на Урале вновь можно ожидать сильные осадки, холод и гололедицу.