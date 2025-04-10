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Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи

В Московском зоопарке проводят расследование после смертельного укуса змеи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сотрудник Московского зоопарка был укушен во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи, спасти пострадавшего не удалось, проводится служебное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

«Десятого апреля во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи произошла нештатная ситуация: сотрудник Московского зоопарка был укушен животным. На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось. В настоящее время проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что родным пострадавшего будет оказана вся необходимая помощь.