Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи

«Десятого апреля во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи произошла нештатная ситуация: сотрудник Московского зоопарка был укушен животным. На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось. В настоящее время проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе.