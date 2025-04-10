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Путин назвал жилищный вопрос одним из самых чувствительных

Путин назвал жилищный вопрос одним из самых чувствительных в жизни каждой семьи.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал жилищный вопрос одним из самых чувствительных и ключевых в жизни каждой семьи, подчеркнул, что от его решения зависит благосостояние и социальное самочувствие россиян.

Глава государства в четверг встретился в Кремле с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

«Вопросы жилья — это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — сказал Путин в ходе встречи.