Путин назвал жилищный вопрос одним из самых чувствительных

«Вопросы жилья — это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — сказал Путин в ходе встречи.