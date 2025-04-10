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Сильный снег с дождями накроют Челябинскую область

Осадки ожидаются уже с ночи 11 апреля и продолжатся сутки, до ночи 12 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 45% 763 мм рт. ст. +14°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом сообщает Челябинский ЦГМС.

Ночью и днем 11 апреля, а также ночью 12 апреля в Челябинской области, на некоторых территориях, прогнозируются очень сильные осадки — дождь и мокрый снег. Кроме того, в северной части региона ожидается сильный снег и гололед, в том числе отложение мокрого снега на провода. Не исключается также появление временного снежного покрова.

Кроме того, несмотря на ухудшающуюся погоду в регионе, в южной части Челябинской области 11 апреля по-прежнему остается высокая пожарная опасность.