Сильный снег с дождями накроют Челябинскую область

Ночью и днем 11 апреля, а также ночью 12 апреля в Челябинской области, на некоторых территориях, прогнозируются очень сильные осадки — дождь и мокрый снег. Кроме того, в северной части региона ожидается сильный снег и гололед, в том числе отложение мокрого снега на провода. Не исключается также появление временного снежного покрова.