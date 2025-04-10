В Госдуме рассказали, кого коснется ограничение по снятию наличных

«Если говорить обо всех гражданах, то это байка, которую специально распускают злоумышленники, чтобы разогнать нервное состояние в обществе. А реально это касается только отдельных граждан, которые замечены в проведении недобросовестных операций по своим счетам. Так называемых дропперов прежде всего. То есть те, кто предоставляет свои счета за продленную мзду для прогонки украденных денег, либо снимают и передают преступникам, либо сами являются теми же преступниками», — сказал Аксаков.