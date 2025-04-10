В Госдуме рассказали, кого коснется ограничение по снятию наличных

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Ограничение по снятию более 50 тысяч рублей в день коснется недобропорядочных граждан — в основном дропперов и не будет массовым, сообщил РИА новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон о противодействии телефонному и интернет мошенничеству. В числе прочего документом предусмотрено, что при наличии признаков мошенничества банк должен ограничить на 48 часов выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах решения. Ограничение заработает с 1 сентября.
«Если говорить обо всех гражданах, то это байка, которую специально распускают злоумышленники, чтобы разогнать нервное состояние в обществе. А реально это касается только отдельных граждан, которые замечены в проведении недобросовестных операций по своим счетам. Так называемых дропперов прежде всего. То есть те, кто предоставляет свои счета за продленную мзду для прогонки украденных денег, либо снимают и передают преступникам, либо сами являются теми же преступниками», — сказал Аксаков.
Парламентарий отметил, что ограничение — в интересах подавляющего большинства россиян, в том числе и тех, у кого с помощью, например, социальной инженерии воруют деньги, а потом проводят через дропперов.