«Приглашал остаться в отряде космонавтов на постоянную работу». Марина Василевская сказала о предложении Путина

Первый космонавт суверенной Беларуси, герой Беларуси Марина Василевская сказала, что президент России Владимир Путин предлагал ей остаться в отраде космонавтов, пишет Sputnik.by.
Василевская признала, что президент России приглашал ее остаться в отряде космонавтов на постоянную работу, но она отказалась.
— Я, конечно же, пошла за нашим президентом, осталась в Беларуси, у нас здесь есть над чем работать, — призналась космонавт.
Вместе с тем Марина Василевская добавила, что если будет выход в открытый космос в программе следующего возможного полета и командиром экипажа окажется уроженец Беларуси Олег Новицкий, то — «полетим».
Первый космонавт суверенной Беларуси добавила, что если Родина скажет еще раз полететь в космос, то она полетит. Василевская обращает внимание, что у нее для этого все есть: и опыт, и здоровье.
Тем временем Марина Василевская сказала, где работает через год после полета в космос.
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