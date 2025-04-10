В Казани простились с журналистом ТНВ Радиком Фархуллиным

Карьера Фархуллина на телевидении началась в 2003 году, когда он пришел работать на первый спутниковый канал Поволжья — «Новый век». В 2005-м его назначили главным редактором новостей на русском языке, а в 2012-м он возглавил информационные программы нового канала «ТНВ-Планета». С 2016 года занимался производством ежедневных выпусков «Новостей Татарстана».