В Казани простились с журналистом ТНВ Радиком Фархуллиным

«Лучшие годы жизни он отдал каналу ТНВ. Сюда пришли сегодня несколько поколений журналистов, которых он воспитал», — отметил генеральный директор телеканала «Татарстан — Новый век», глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.
Он подчеркнул, что Фархуллин был не только профессионалом своего дела, который до последнего дня отдавал всего себя работе, но и человеком с живой душой и огромным добрым сердцем.
Директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов в свою очередь подчеркнул, что Радик Фархуллин был человеком, который любую ситуацию проживает с улыбкой на губах и живет правильно. «Очень жаль, что приходится говорить с приставкой “был” об этом светлом человеке», — добавил он.
Прощание с журналистом прошло рядом со входом в здание ТНВ. На мероприятие собралось огромное количество людей, которые полностью заполнили главный холл телеканала, где работал Фархуллин, а также двор здания.
Карьера Фархуллина на телевидении началась в 2003 году, когда он пришел работать на первый спутниковый канал Поволжья — «Новый век». В 2005-м его назначили главным редактором новостей на русском языке, а в 2012-м он возглавил информационные программы нового канала «ТНВ-Планета». С 2016 года занимался производством ежедневных выпусков «Новостей Татарстана».
Фархуллин не раз получал награды за свою работу. Он был отмечен благодарностью Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина, стал лауреатом конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Имя в журналистике» и обладателем грамоты от Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» за развитие национального ТВ (2013), был удостоен звания заслуженного работника СМИ Татарстана (2023).