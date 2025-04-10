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В мэрии Новосибирска рассказали о необходимости ремонта дорог

Для решения сложившейся ситуации необходимо увеличение финансирование на ремонтные работы и содержание дорог.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске для соблюдения нормативов необходимо ежегодно ремонтировать 250 километров дорог. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов.

Однако в этом году планируется отремонтировать только 15 километров, что значительно меньше требуемого объема.

Стефанов отметил, что в условиях нехватки средств важно ориентироваться на участки с наибольшими повреждениями и интенсивным движением. Для решения проблемы планируется увеличить финансирование на ремонт и содержание дорог, в том числе за счет привлечения областных средств.