В мэрии Новосибирска рассказали о необходимости ремонта дорог

В Новосибирске для соблюдения нормативов необходимо ежегодно ремонтировать 250 километров дорог. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов.
Однако в этом году планируется отремонтировать только 15 километров, что значительно меньше требуемого объема.
Стефанов отметил, что в условиях нехватки средств важно ориентироваться на участки с наибольшими повреждениями и интенсивным движением. Для решения проблемы планируется увеличить финансирование на ремонт и содержание дорог, в том числе за счет привлечения областных средств.