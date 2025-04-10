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В Испании на островах случайно заметили логово пиратов XVII века

Считалось, что эти земли были необитаемыми.

Источник: Freepik

На испанских островах Колумбретес случайно нашли 33 заготовки для фальшивых монет, относящиеся к XVI или XVII веку. Находка позволила предположить, что в то время здесь могло быть логово пиратов или мастерская фальшивомонетчиков, пишет Valencia News.

Колумбретес — охраняемая природная территория в Испании. Острова довольно изолированы и могли послужить в качестве укрытия, находятся они в 28 милях от побережья провинции Кастельон. Долгое время острова считались необитаемыми, жили здесь только смотрители маяка в 1856—1975 годах.

Заготовки для фальшивых монет заметил сотрудник заповедника при ремонте старого водопровода. Среди мелких камней он увидел небольшой осколок металла, а после последующих поисков нашел еще кусочки бронзы и заготовки для монет.