Песков отказался комментировать видео с телом напавшего на пост ДПС в Чечне

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад. И, главное, что это совершенно не работает. Многочисленные исследования подтвердили: жестокие наказания не сокращают число преступлений. Но они ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого», — заявила она.