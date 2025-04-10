Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам

КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал инициативу об установке в регионе памятника погибшим военкорам.
«Поддерживаю инициативу депутата областной думы Алексея Томанова об установке в Курской области памятника погибшим военкорам. Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они всё равно идут вперед, чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
«В Курской области не так давно погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, был тяжело ранен её коллега, оператор Дмитрий Волков. В августе после атаки дрона чудом остался жив военкор ВГТРК Евгений Поддубный (единственный военный журналист, ставший Героем России). Совсем недавно в ЛНР при варварском обстреле погибли ещё трое российских военкоров. Они отдали жизнь за правду, и мы обязаны об этом помнить», — добавил он.
Хинштейн выразил надежду, что к сбору средств на установку памятника подключатся политические партии и неравнодушные люди.
«Его облик и место установки определим открыто, вместе с жителями и профессиональным сообществом журналистов. Это моя позиция не только как руководителя региона, но и как секретаря Союза журналистов России. Уверен, что СЖР также поддержит нас в этой работе», — добавил Хинштейн.