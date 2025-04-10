Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам

«Поддерживаю инициативу депутата областной думы Алексея Томанова об установке в Курской области памятника погибшим военкорам. Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой. Рискуя, они всё равно идут вперед, чтобы показать всему миру, что происходит на самом деле», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.