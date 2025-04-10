В Ростовской области стали ликвидировать несанкционированные свалки

Уже на Дону было расчищено 1000 кубических метров очагов незаконных свалок. Так, в Мясниковском районе в селе Несветай от строительного мусора очистили северо-восточную часть населенного пункта. А в Ростове в районе Гребного канала и памятника «Тачанка» убрали мусор объемом 40 кубических метров.