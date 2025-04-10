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В Ростовской области стали ликвидировать несанкционированные свалки

1000 кубических метров свалок расчистили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением весны в Ростовской области стали ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Уже на Дону было расчищено 1000 кубических метров очагов незаконных свалок. Так, в Мясниковском районе в селе Несветай от строительного мусора очистили северо-восточную часть населенного пункта. А в Ростове в районе Гребного канала и памятника «Тачанка» убрали мусор объемом 40 кубических метров.

Отметим, что ликвидация несанкционированных свалок осуществляется за счет средств муниципалитетов и силами регоператоров.