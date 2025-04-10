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Белорусы смогут по безвизу летать еще в одну страну с океаном и море

Еще в одну страну с океаном и море смогут летать белорусы по безвизу.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут по безвизу летать еще в одну страну с океаном и море. Беларусь и Колумбия заключили межправительственное соглашение, касающееся взаимной отмены виз для краткосрочных поездок граждан двух стран, передает БелТА.

В сообщении сказано, что документ был подписан 9 апреля 2025 года в Москве заместителем министра иностранных дел Беларуси Евгением Шестаковым и послом Колумбии в Беларуси и России по совместительству Эктором Исидро Аренасом Нейра.

Шестаков акцентировал внимание, что данный шаг является довольно знаковым в отношении двух стран. По его словам, соглашение вступит в силу через 30 дней после его ратификации парламентами Беларуси и Колумбии.

В свою очередь, посол Колумбии заметил, что подписание соглашения позволит гражданам посещать две страны в туристических и деловых целях. Это даст возможность интенсифицировать отношения во всех сферах.

Ранее БЖД запустила поезд из Минска к морю с билетами от 355 рублей.

Тем временем посол Турции сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов.

А еще «Белавиа» возобновляет полеты Минск — Махачкала по цене от 430 рублей.