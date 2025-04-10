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В Татарстане до 11 мая запретили разводить костры и жарить шашлыки на природе

С 14 апреля по 11 мая жителям Татарстана будет запрещено разводить костры на природе и готовить в мангалах рядом с лесными участками. Постановление о введении особого противопожарного режима подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, будет запрещено запускать фейерверки, взрывать петарды, а также сжигать мусор и поджигать сухую траву.

Предыдущий особый противопожарный режим в Татарстане вводился с 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.