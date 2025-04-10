В горах Китая появился гигантский эскалатор

Маршрут восхождения разделили на десять секций, на каждой из которых установили по одному эскалатору длиной 50 метров. Раньше людям требовалось около двух часов, чтобы подняться на вершину горы по комплексу лестниц. Теперь это время значительно уменьшится и будет составлять менее часа.