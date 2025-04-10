В горах Китая появился гигантский эскалатор

Руководство горного курорта в провинции Цзянси на востоке Китая устанавливают эскалаторы для туристов. Теперь они «безболезненно» смогут подниматься на полуторакилометровую высоту. Об этом пишет South China Morning Post.
Маршрут восхождения разделили на десять секций, на каждой из которых установили по одному эскалатору длиной 50 метров. Раньше людям требовалось около двух часов, чтобы подняться на вершину горы по комплексу лестниц. Теперь это время значительно уменьшится и будет составлять менее часа.
Лестницы заменяют эскалаторами с 2022 года. Туристы смогут воспользоваться ими уже в мае.
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