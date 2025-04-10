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У трамвайной сети «Чижик» в Петербурге меняется руководство

В Транспортной концессионной компании, которая строила и эксплуатирует трамвайную сеть Чижик в Красногвардейском районе, готовится смена руководства. Сергей Окутин уходит с должности генерального директора.

Информация о заседании совета директоров опубликована накануне. Прекратить с 30 апреля полномочия Сергея Окутина решено «в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию». С 1 мая гендиректором будет Антон Рудаков.

Сергей Окутин возглавляет Транспортную концессионную компанию с момента ее регистрации в 2013 году. Именно при нем в 2019 году была достроена трамвайная сеть «Чижик» по концессионному соглашению с городом, а ТКК приступила к эксплуатационной стадии.

Срок соглашения — 30 лет. По нему город выплачивает оператору сети недостающие средства, если выручка с пассажиров не позволяет обеспечить минимальный гарантированный доход; в бюджете 2025−2027 годов на субсидию перевозчику заложено порядка 1,8 млрд рублей. За прошлый год прибыль ТКК составила 470 млн рублей.