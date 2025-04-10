У трамвайной сети «Чижик» в Петербурге меняется руководство

Сергей Окутин возглавляет Транспортную концессионную компанию с момента ее регистрации в 2013 году. Именно при нем в 2019 году была достроена трамвайная сеть «Чижик» по концессионному соглашению с городом, а ТКК приступила к эксплуатационной стадии.