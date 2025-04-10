У трамвайной сети «Чижик» в Петербурге меняется руководство

Информация о заседании совета директоров опубликована накануне. Прекратить с 30 апреля полномочия Сергея Окутина решено «в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию». С 1 мая гендиректором будет Антон Рудаков.
Сергей Окутин возглавляет Транспортную концессионную компанию с момента ее регистрации в 2013 году. Именно при нем в 2019 году была достроена трамвайная сеть «Чижик» по концессионному соглашению с городом, а ТКК приступила к эксплуатационной стадии.
Срок соглашения — 30 лет. По нему город выплачивает оператору сети недостающие средства, если выручка с пассажиров не позволяет обеспечить минимальный гарантированный доход; в бюджете 2025−2027 годов на субсидию перевозчику заложено порядка 1,8 млрд рублей. За прошлый год прибыль ТКК составила 470 млн рублей.