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Донских призывников начали отправлять к местам несения службы

Сегодня порядка 40 призывников из городов и районов Ростовской области отправились на прохождение срочной службы в 150-ю мотострелковую Идрицкo-Берлинскую ордена Кутузoва дивизию. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Источник: Reuters

Согласно сообщению, новобранцы прошли медицинский осмотр военно-врачебных комиссий, получили SIM-карту для связи с рoдными, а также банкoвскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие.

Отмечается, что текущий призыв не связан с проведением специальной военной операции. Призывники, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля, до 15 июля ряды ВС РФ пополнят порядка 5 тыс. донских призывников.