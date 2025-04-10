В Уфе состоятся сельхозярмарки выходного дня

В Уфе 12 и 13 апреля пройдут традиционные сельхозярмарки. Как сообщили в администрации города, жители смогут приобрести экологически чистые продукты местного производства по доступным ценам.
Торговые площадки развернутся в двух местах: на улице Рабкоров, 20, а также на площади перед Дворцом спорта.
Ярмарки будут работать оба дня с 9 утра до 16 часов. Посетителям предложат широкий ассортимент свежей фермерской продукции, выращенной в хозяйствах республики.
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