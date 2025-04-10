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В Омске опубликовали летний график отключений горячей воды

График для обслуживаемых компанией домов составили в АО «Омск РТС».

Источник: Комсомольская правда

АО «Омск РТС» составило для своих абонентов летний график отключений горячей воды. В это время на теплотрассах пройдут подготовительные работы к следующему отопительному сезону.

По данным компании, первые отключения горячей воды начнутся уже в мае. Так, с 20 по 29 мая не будет горячей воды в домах, получающих ее от ТЭЦ-4. Во второй раз воду этим абонентам отключат с 25 по 28 августа. С 27 мая по 9 июня пройдут отключения в домах, получающих ресурс от ТЭЦ-5. Также в мае не будет горячей воды в домах, связанных с КРТ Левобережье.

В компании напомнили, что по действующим нормам срок отключения не должен превышать 14 суток. С подробным списком по каждому конкретному дому можно ознакомиться на официальном сайте компании. В перечень включены дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».