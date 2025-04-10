В Омске опубликовали летний график отключений горячей воды

По данным компании, первые отключения горячей воды начнутся уже в мае. Так, с 20 по 29 мая не будет горячей воды в домах, получающих ее от ТЭЦ-4. Во второй раз воду этим абонентам отключат с 25 по 28 августа. С 27 мая по 9 июня пройдут отключения в домах, получающих ресурс от ТЭЦ-5. Также в мае не будет горячей воды в домах, связанных с КРТ Левобережье.