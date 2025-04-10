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В Самаре прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия до 11 апреля

На предприятия Самарской области передали предупреждения о НМУ.

Источник: Комсомольская правда

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют в Самарской области в ближайшее время. По данным Приволжского УГМС, НМУ первой степени опасности ожидаются в Самаре, Отрадном и Сызрани с 19.00 10 апреля до 19.00 11 апреля.

— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — прокомментировали в Приволжском УГМС.

Предупреждение об этом передали на предприятия, которые находятся в Самаре, Сызрани и Отрадном и могут быть источниками вредных выбросов.