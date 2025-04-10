В Самаре прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия до 11 апреля

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют в Самарской области в ближайшее время. По данным Приволжского УГМС, НМУ первой степени опасности ожидаются в Самаре, Отрадном и Сызрани с 19.00 10 апреля до 19.00 11 апреля.
— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — прокомментировали в Приволжском УГМС.
Предупреждение об этом передали на предприятия, которые находятся в Самаре, Сызрани и Отрадном и могут быть источниками вредных выбросов.