Министр архитектуры и строительства высказался о будущем устаревшей застройки

Министр архитектуры и строительства Александр Студнев высказался о будущем устаревшей застройки, передает БелТА.
Глава Минстройархитектуры акцентировал внимание на том, что устаревший жилой фон является одним из вопросов, которые требуют решения. По его словам, выход из ситуации заключается в обеспечении поэтапной реконструкции и реновации жилищного фонда.
Ранее глава Палаты представителей Сергеенко сказал, где нужно строить жилье в Беларуси.
Тем временем депутат сказал, что Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья.
Кстати, Марина Василевская сказала о предложении президента России Владимира Путина: «Приглашал остаться в отряде космонавтов на постоянную работу».