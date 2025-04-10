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Министр архитектуры и строительства высказался о будущем устаревшей застройки

Глава Минстройархитектуры сказал про будущее устаревшей застройки в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр архитектуры и строительства Александр Студнев высказался о будущем устаревшей застройки, передает БелТА.

Глава Минстройархитектуры акцентировал внимание на том, что устаревший жилой фон является одним из вопросов, которые требуют решения. По его словам, выход из ситуации заключается в обеспечении поэтапной реконструкции и реновации жилищного фонда.

Ранее глава Палаты представителей Сергеенко сказал, где нужно строить жилье в Беларуси.

Тем временем депутат сказал, что Беларусь будет использовать опыт России в реновации жилья.

Кстати, Марина Василевская сказала о предложении президента России Владимира Путина: «Приглашал остаться в отряде космонавтов на постоянную работу».