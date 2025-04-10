Глобальное потепление на 20−45% уменьшит ареал обитания осетра в Каспии

«Нам вряд ли удастся избежать значительного снижения в уровне воды в Каспии даже в том случае, если человечество значительно сократит выбросы парниковых газов. Тем не менее, важно понимать, что на это уйдет несколько десятилетий, которые можно потратить на выработку мер по защите биоразнообразия с учетом интересов и благополучия человека. Эти обсуждения следует начать как можно быстрее для максимизации шансов на успех», — пояснил научный сотрудник Университета Лидса (Великобритания) Саймон Гудмэн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.