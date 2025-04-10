Глобальное потепление на 20−45% уменьшит ареал обитания осетра в Каспии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российские и зарубежные климатологи и экологи выяснили, что глобальное потепление и связанное с ним снижение уровня воды в Каспийском море приведет к 20−45% сокращению в площади ареала обитания осетров, а также к 81% сокращению площади льдов, необходимых для размножения каспийских тюленей-нерп. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Лидса.
«Нам вряд ли удастся избежать значительного снижения в уровне воды в Каспии даже в том случае, если человечество значительно сократит выбросы парниковых газов. Тем не менее, важно понимать, что на это уйдет несколько десятилетий, которые можно потратить на выработку мер по защите биоразнообразия с учетом интересов и благополучия человека. Эти обсуждения следует начать как можно быстрее для максимизации шансов на успех», — пояснил научный сотрудник Университета Лидса (Великобритания) Саймон Гудмэн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Гудмэн и другие ученые пришли к такому выводу при всестороннем изучении экологических последствий того, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может упасть примерно на 10 или 20 м в результате глобального потепления и уменьшения объемов осадков и речных стоков. В последние два десятилетия уровень воды в Каспии ежегодно снижается примерно на шесть сантиметров, что вызывает тревогу у ученых.
Подобные соображения побудили российских и зарубежных исследователей детально изучить то, как менялась береговая линия северной части Каспийского моря в 2001—2024, и использовали эти данные для составления прогноза то, как в будущем изменятся условия жизни для редких и уникальных видов животных. В их число вошли каспийские нерпы, шесть видов осетра, а также сотни видов рыб и беспозвоночных, не встречающиеся в других регионах Земли.
Проведенные учеными расчеты показали, что падение уровня Каспийского моря особенно негативно повлияет на тюленей, для размножения которых необходим лед, формирующийся в северной части Каспия. Даже при относительно скромном уменьшении уровня воды на пять метров площадь пригодных для размножения льдов сократится на 81%, что окажет огромное давление на и так сокращающуюся популяцию этих уникальных ластоногих.
Аналогичным образом, площадь каспийских мелководий, пригодных для обитания критически уязвимых видов осетра, сократится на 25% при пятиметровом снижении уровня моря, и на 45% — при падении уровня воды на десять метров. Все это крайне негативно повлияет на популяции данных рыб, чьему существованию и так угрожает чрезмерный вылов и браконьерство, что говорит о необходимости скорейшей разработки мер, нацеленных на спасение популяций животных из северных регионов Каспия от вымирания, подытожили исследователи.